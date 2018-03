Decizia luată de Andreea Berecleanu după moartea tatălui ei. “În ultimele luni, am asociat-o cu doliul”

Andreea Berecelanu a luat o decizie categorică în ceea ce privește felul în care va apărea din ce în ce mai des la TV.

În luna septembrie a anului trecut, prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu trecea printr-o mare durere. Atunci, Andreea berecleanu și-a pierdut tatăl, la care ținea enorm de mult.

Andreea Berecleanu, care în trecut a avut cu 35 de kilograme mai mult, a luat o decizie foarte clară după ce a ținut luni de zile doliu după părintele ei. Vedeta și-a anunțat fanii de pe rețelele de socializare că de acum va apărea din ce în ce mai des îmbrăcată în alb.

“Voi încerca să port alb cât mai mult. Este non culoarea care m-a atras mereu, care mi-a dat o lumină aparte și care mă definește, în mare măsură. Este în contrast cu negrul, o altă non culoare pe care am iubit-o încă din perioadă anilor de liceu. Însă în ultimele luni, am asociat-o cu doliul pe care l-am ținut în memoria tatălui meu.

Cum tata iubea combinația alb/negru, de acolo, de Sus, îmi va spune, așa cum o făcea mereu: “Ești cea mai frumoasă în alb! Parcă ești făcută să fii mireasă!” Mulțumesc, tata, mereu, pentru TOT!”, a afirmat Andreea Berecleanu.