Mi-am propus să lucrez cu cât mai mulți producători străini. Muzica este viața mea și vreau să experimentez cât mai mult. Anul trecut am avut multe concerte, însă am tot amânat lansarea unor noi piese. Am înregistrat însă destul de mult în studio, iar anul acesta am de gând să colaborez cu producători de peste hotare pentru un sound nou', declară Ellie White.

Nu doar reușitele în carieră se află pe lista de dorințe pentru 2019. Ellie și-a propus să fie mai fericită și să-și traiască viața cu o mai mare intensitate.

Mi-am propus să fiu mai fericită! Nu mă înțelegeți greșit, sunt foarte mulțumită și fericită cu viața mea, însă mereu poți merge acel extra mile' pentru a nu avea regrete. Anul acesta vreau să zâmbesc mai mult, să iubesc mai mult și să fac și persoanele din jurul meu să se simtă mai iubite și mai apreciate', scrie artista pe www.elliewhite.ro.

În plus, Ellie mai vrea sa scape de obsesia pentru telefon, să se apuce de pictură și să plece într-o vacanță pe un vas de croazieră. Mai puțin timp petrecut online, mai mult timp petrecut în natură. Trebuie să învăț să las telefonul din mână, care a devenit oarecum o obsesie, și să mă bucur mai mult de lucrurile mici din jurul meu. Sunt deschisă să învăț lucruri noi! Am avut mereu o pasiune pentru pictat; am și pictat puțin acum câțiva ani. Anul acesta o să duc această pasiune la nivelul următor, o să iau lecții de pictură și o să mă implic în mai multe proiecte artistice. Vreau totodată și mai multe vacanțe. O croazieră se află printre priorități', menționează Ellie White în postarea de pe blog.

Sunt deschisă sa învăț lucruri noi, să îmi fac mai mulți prieteni, să facem curățenie și printre lucrurile personale, să fiu mult mai împăcată cu mine, să pun accent pe sănătate și sa investesc mai mult în relația mea', sunt alte dorințe ale artistei, detaliate pe blogul său.

