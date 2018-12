Declarația controversată a lui Iulian Pîtea după plecarea Anei Otvoș de la Exatlon. „Ce oferi, aia primești”

Ana Otvoș, care a făcut parte din echipa Războinicilor de la Exatlon România, show difuzat de Kanal D, a părăsit competiția. Sportiva a fost nevoită să renunțe la concurs din cauza unei accidentări.

După plecarea Anei Otvoș, Iulian Pîtea, unul dintre cei mai puternici concurenți din echipa Războinicilor, a făcut o declarație cu totul neașteptată, care le-a dat de gândit celorlați colegi.

„Noi am avut un scop, am tras să ajungem toţi Războinicii, şapte, la individuale. Şi de când s-a accidentat Alin parcă am atras toate lucrurile negative de partea noastră.

Am mai zis – şi imediat ce a plecat Ana, şi înainte să plece Ana – nu sunt trist că a plecat, sunt dezamăgit că a plecat accidentată, pentru că e ultima parte a jocului. Azi pot să plec eu, mâine poate să plece Pulhac sau invers. Ideea e că toţi plecăm…

Ce oferi, aia primesti! Chiar dacă încerci să împachetezi nişte lucruri mai mult decât trebuie, primeşti exact ceea ce meriţi”, a fost declarația lui Iulian Pîtea.

Citește și: VIDEO / Interviu cu Pavel Popescu, tânărul care a ajutat din Norvegia victimele de la Colectiv. A lăsat Țara Fiordurilor pentru politica din România