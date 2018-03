Declarația incredibilă a Georgetei, femeia care a vorbit ultima oară cu Israela Vodovoz. Ce a spus femeia

Georgeta, femeia care a vorbit ultima oară cu Israela Vodovoz, a făcut primele declarații despre femeia de afaceri în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Israela Vodovoz a murit în urma unei hemoragii digestive și a fost găsită fără suflare în locuința ei, în urmă cu c

âteva zile. georgeta, femeia care a vorbit ultima oară cu femeia de afaceri a făcut declarații la emisiunea pe care Cristi Brancu o prezintă la Antena Stars.

Aceasta a oferit amănunte despre ultima discuție pe care a avut-o cu Israela Vodovoz, cea care a fost căsătorită cu Liviu Arteni, un bărbat cu mult mai tânăr decât ea.

“Luni am vorbit cu ea. Urma să vorbim marţi seara tot după ora 9. Am apelat-o deoarece se simțea rău și i-am sugerat să cheme medicul. Ea a spus că și-a luat medicamente și că așteaptă să se simtă mai bine. Doamna nu mi-a mai răspuns. Telefonul suna până vineri dimineața. Am sunat la poliție miercuri și a doua zi a fost descoperită. Miercuri a fost poliția acolo, au vorbit cu vecinii. Au stat la ușă și joi, dar nu a deschis nimeni. Nu au putut sparge ușa”, a declarat femeia la emisiunea “Agenția Vip”.

“Se pot verifica convorbirile de pe telefon. Nu a intrat corpul in putrefacție, așa cum s-a spus. Am vorbit lunea trecută cu doamna lunea trecută. De miercuri până vineri am încercat să dau de ea, am sunat la 112 încă de miercurea trecută”, a mai spus Georgeta.