Declarația inedită a Ginei Pistol. “Îmi place să am părul ca după o noapte de dragoste”

Gina Pistol este foarte atentă la felul în care arată și se prezintă în fața admiratorilor ei.

Actuala iubită a lui Smiley a acordat un interviu pentru “Ce se întâmplă doctore?“, în care a explicat care sunt ritualurile ei de îngrijire. Când a fost întrebată despre podoaba capilară, blonda a dat o declarație inedită, afirmând că îi place să aibă părul ca după o noapte de dragoste.

“Mie nu mi-au plăcut niciodată coafurile perfecte, fixate, fug de ele ca necuratul de tămâie.

Îmi place să am părul ca după o noapte de dragoste sau o după amiază pe plajă, genul ăla cât mai natural, dar neapărat curat. Mă vopsesc şi mă tund mereu în aceleaşi locuri, am doi hairstylişti în care am mare încredere.

Însă îmi place să îmi aranjez părul şi singură, nu petrec foarte mult timp în faţa oglinzii”, a afirmat vedeta.