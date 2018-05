Declarația Marinei Almășan despre Eurovision. Vedeta a fost producător și șef de delegație la finala de la Oslo

Vedeta de televiziune Marina Almășan a comentat, pe Facebook, despre concursul Eurovision.

România, reprezentată de trupa The Humans, a ratat calificarea în finala Eurovision 2018, care are loc sâmbătă, 12 mai, la Lisabona, în Portugalia. The Humans a cântat în cea de-a doua semifinală a Eurovision 2018, care s-a desfășurat în data de 10 mai.

Marina Almășan a comentat despre Eurovision pe contul său de Facebook. Prezentatoarea de la Televiziunea Națională a fost, cu ani în urmă, producător Eurovision și șefa delegației României în finala de la Oslo, din 2010, când România a fost reprezentată de Paula Seling și Ovi.



“În calitate de fost producător Eurovision și șef de delegație a României la finala de la Oslo (2010), am fost și eu sunată să-mi spun părerea , despre participarea din acest an a Romaniei. Pe de o parte m-am bucurat că jurnalista cu pricina și-a început întrebarea într-un mod măgulitor, reamintindu-mi că performanța Paulei și a lui Ovi, pentru care, alături de echipa mea , mi-am dat sufletul un an întreg – a fost CEA MAI BUNĂ din istoria participării Romaniei la Eurovision ( locul 3, cu 162 de puncte). Pe de altă parte, însă, întrebarea ce a urmat a fost de-a dreptul tendențioasă, drept care nu cred că răspunsul meu a coafat-o pe ziarista evident pusă pe scandal: “Cum comentez eșecul răsunător al României si al colegilor mei din TVR?”

…..A câștiga un loc bun, la Eurovision, nu e ușor, și ține de al naibii de mulți factori. Da, și de cei “geopolitici”, cum se tot invocă, dar să nu exagerăm. Dovadă că România a urcat de destule ori în clasamente. Insă pentru a fi “remarcat” de publicul european, trebuie să întrunești – părerea mea! – cel puțin două condiții de bază : fie să fii o națiune “simpatică”, sau cel puțin una , la a cărui nume să nu strâmbe europenii din nas, amintindu-și tot felul de “pățanii cu români”, fie să ai o piesă genială . Iar aici adun o mulțime de cerințe : refrenul să-ți rămână în minte după o primă ascultare a melodiei, vocea artistului să sune impecabil ( aici The Humans au fost “jos pălăria!l), imaginea de pe scenă să aibă un “ceva” inedit, care să-ți rămână în minte. Nu zic neapărat “show”, nu sunt adepta cheltuirii banilor fără rost, căci – ați văzut? – Sobral a adus Eurovisionul în țara lui, cântând singur și nemișcat pe scenă, în limba lui natală, fără niciun artificiu “de luat ochii”.

…După război mulți viteji se vor arăta, sunt sigură. Însă îi asigur că Eurovisionul nu e o joacă, nu e ușor de îmblânzit, iar presiunea care stă pe umerii artiștilor (și, ar trebui, prin ricoșeu, și pe umerii organizatorilor) este uriașă! Deci, în concluzie, lumea trebuie să-i privească pe “The Humans” cu îngăduință și respect, pentru că , aduși în ring de zarurile aruncate la București, ei au făcut tot ce le-a stat în putință.

Iar eu personal, privind înapoi cu o firească nostalgie, nu pot decât să mă plec încă o dată în fața minunaților Paula și Ovi, care, atunci, la Oslo, în 2010, “jucându-se cu focul”, mi-au oferit – prin talentul, implicarea și tenacitatea lor – unul din momentele de vârf real ale carierei mele de om de televiziune!”, a precizat Marina Almășan.