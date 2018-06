Declarația neașteptată a lui Alex Nedelcu, de la Exatlon. “N-am trecut peste, vreau înapoi”

Alex Nedelcu a fost unul dintre componenții echipei Războinicilor din cadrul show-ului de televiziune Exatlon România, filmat în Republica Dominicană și difuzat de Kanal D.

Alex Nedelcu a reușit o performanță foarte frumoasă la competiție, ajungând până în semifinală.

Într-un interviu difuzat la emisiunea Teo Show, de la Kanal D, Alex Nedelcu a afirmat că este încă cu gândul la concursul la care a participat în Republica Dominicană.

“E greu, încă sunt acolo… Revăd imagini, am revăzut câteva imagini la un moment dat cu un interviu de pe plajă. Zic: “Nu se poate. Timp de 5 luni de zile mă trezeam pe plaja aia. Că stăteam la coteț. Pur și simplu mă trezeam, azvârleam sacul ăla de trezit…”. N-am trecut peste, vreau înapoi.



Eu am ajuns și sunt sigur că toți au ajuns să descopere o latură diferită a lor. Eu am simțit că locul ăla este cumva sacru, că te aduce cumva în trecut”, a declarat Alex Nedelcu.

