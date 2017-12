Declarații cutremurătoare ale tatălui Denisei Răducu. Primul Crăciun fără fiica lui

Tatăl Denisei Răducu a avut parte de sărbători cumplite. A fost primul Crăciun petrecut fără fiica lui dragă.

Denisa Răducu, cunoscută publicului sub numele de scenă Denisa Manelista, a încetat din viață în data de 23 iuliue anul acesta. Tânăra artistă a murit la vârsta de numai 27 de ani, răpusă de o boală cumplită la ficat.

În luna decembrie a acestui an, Denisa Răducu ar fi împlinit 28 de ani. Deși au trecut luni bune de la dispariția fiicei lui, Emilian, tatăl Denisei Răducu, nu-și poate reveni din șocul provocat de moartea fetei sale. Acesta a fost primul Crăciun pe care familia l-a petrecut fără Denisa Răducu. Într-un interviu pe care l-a acordat pentru Cancan, Emilian Răducu a povestit, cu lacrimi în ochi, despre momentele cutremurătoare pe care le-a petrecut de sărbătorile de iarnă, primele fără iubita lui fiică.

“Sărbători? Ce sărbători să am eu fără Denisa, fără îngerul meu? Doamne, Dumnezeule… Cum aş putea să petrec? Pentru mine nu mai există clipe fericite… Când mă gândesc că anul trecut, în perioada asta, eram lângă Denisa… A venit la mine cu cadouri, cu produse tradiţionale. I-am pregătit şi noi diverse preparate, am mâncat, am vorbit, am râs. A fost bine, atmosferă frumoasă… Acum nu a mai venit. Am aşteptat-o şi acum. Până la urmă, am mers la mormântul ei şi i-am aprins o lumânare, în loc să stau lângă ea acasă, cum era normal. Am fost la biserică, am dat de pomană…

Nu mai este vorba de Crăciun pentru mine. Este doar durere în aceste clipe. Sunt distrus! A fost fata mea, îngerul meu… Nu a mai avut cum să vină la mine, m-am dus eu, în schimb, la ea, la cimitir… Nu doresc nimănui să fie în pielea mea. Îmi este extraordinar de greu. De Crăciun, Denisa trebuia să fie lângă mine, dar acum este în pământ. În preajma sărbătorilor, fata mea trebuie să distreze tineretul, oamenii care o iubeau, să fie pe scenă. Nu mai pot…”, a spus Emilian Răducu.

Acesta a vorbit și despre problemele sale de sănătate, care, din fericire, s-au ameliorat.

“Cât de cât sunt bine. Am urmat tratamente, am respectat sfaturile medicilor. Sunt pe drumul cel bun. Nu am mai avut probleme cu pareza, s-a mai ameliorat cât de cât problema pe care am avut-o”, a mai spus tatăl Denisei Răducu.

Acesta susține că fiica lui ar fi fost lăsată să moară.

“Denisa nu a fost bolnavă mai demult, aşa cum s-a discutat. O boală de genul ăsta, să avanseze aşa repede, în două, trei luni de zile… Pe undeva există o mână care… Au fost unii care nu şi-au văzut de treaba lor. Nu aş vrea să intru în alte detalii pentru că este sărbătoare şi nu vreau să vorbesc cu păcat… E păcat de tinereţea ei, de munca ei şi de bunătatea ei. Pentru că i-a ajutat pe toţi, mai ales pe cei care nu şi-au văzut de treaba lor.

Şi sunt mulţi care nu şi-au văzut de treaba lor. Şi sunt oameni din neam. Cei care au fost din neamul ei… Nu ştiu… Dar Dumnezeu e sus… Să-i ferească Dumnezeu de rele… Pe ei, care nu au dorit binele Denisei, şi pe familia lor, să-i ferească Dumnezeu de rele. Mă rog la Dumnezeu să-i ferească. Ei se ştiu foarte bine. Nu vreau să intru în alte detalii”, a afirmat Emilian Răducu.