Delia una dintre cel mai bine cotate artiste din România, însă, spre deosebire de colegele de breaslă, nu face eforturi de a dobândi un trup de zeiță.

După îndelungi perioade în care a tânjit după silueta ideală, artista pare că s-a resemnat cu situația. Nu se va număra, probabil, niciodată printre persoanele silfide, așa că a învățat să își iubească formele. Prin urmare, nu își mai face probleme legate de corpul ei.

“Nu mă stresez prea tare, că nu îmi iese și dacă mă stresez. Nu am suficient de multă ambiție încât să am six pack pe abdomen. Probabil că o să am în viața asta cel puțin câteva luni până îmi trece și o să mă apuc iar de mâncat, dar nu mă mai stresez, pentru că obișnuiesc doar să mă stresez și să nu fac nimic. Și mi-am dat seama că mă mint oricum și mă răsfăț: aș vrea să fiu mai slabă, dar nu fac nimic în sensul acesta!”, a declarat, pentru Libertatea, Delia.

Artista recunoaște că, de ceva vreme, este constantă la capitolul kilograme și că așa-zisele oscilații de greutate ar fi, de fapt, iluzii optice. Pe de o parte, sunt hainele care o avantajează, pe de altă parte, se știe că televizorul are și el partea lui de vină. “Dacă mă vezi în costum de baie, ai să vezi că sunt mult mai slabă decât par în aceste haine over size, pentru că port ținute largi, pentru că televizorul îngrașă. În momentul în care mă vezi un pic dezbrăcată în costum de baie sau în ceva în care se citește forma corpului, senzația este că am slăbit. Nu, am același număr de kilograme de ceva ani”, susține Delia.

Nu se lasă cucerită de preparate excentrice

Deși a bătut lumea în lung și-n lat în vacanțe, cântăreața nu și-a răsfățat papilele gustative cu preparate specifice diverselor locuri de pe glob. “Chestiile excentrice nu le mănânc. Ce nu am consumat este cuib de pasăre în China și tot felul de nebunii. Nu mănânc chestiile astea doar ca să le bifez, mănânc ce îmi place, atât. Nu am mâncat insecte”, a punctat ea. În schimb, adoră să consume lucruri nu tocmai benefice pentru siluetă. Se declară împăcată cu situația și e hotărâtă să nu renunțe la micile plăceri.

“Sunt foarte simplă în ceea ce privește mâncarea. Iubesc tot ce e pe bază de carbohidrați, sunt dependentă de carbohidrați, îmi plac pastele, îmi place mâncarea italienească, îmi place sushi, de exemplu, produsele de patiserie și tot felul de lucruri nesănătoase. Pe mine nu mă cucerești cu chestii grele, fine, îmi plac basic-urile”, a declarat, pentru Libertatea, Delia.

De-a lungul timpului, artista a avut tentative de a ține cură de slăbire, dar, conform propriilor mărturisiri, acestea au fost sortite eșecului. “Mai mult de dimineață până seara nu pot. Seara cedez. Nu am cum, nu pot, nu știu ce se întâmplă, îmi place prea mult viața!”, ne-a spus ea.

Mersul pe jos face piciorul frumos

Având un program încărcat de concerte și filmări, vedeta prețuiește la maximum timpul liber. Ziua perfectă pentru ea este aceea în care se poate plimba, fără a avea vreo oră de întoarcere.

“Să mă plimb pe jos mulți kilometri. Iubesc să văd chestii, să mă plimb într-un orășel, fie el și Bucureștiul. Vreau să am ce vedea, să merg să mă uit la clădiri, magazine, să intru într-un coffee shop, să casc ochii, îmi place, intru și într-un muzeu, îmi place să bântui. Astă-vară am bântuit destul de mult prin București, făceam un traseu din Herăstrău până la Romană – Universitate pe jos”, a precizat Delia, care, recent, a vorbit despre cum reușește să scape de trac.