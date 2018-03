Denisa Nechifor are pretenții mari de la cel care îi va deveni iubit. “Nu vreau pe oricine lângă mine”

Denisa Nechior a fost extrem de categorică atunci când a fost întrebată cum ar trebui să fie un bărbat care să-i devină iubit.

Denisa Nechifor, care și-a operat de curând nasul, este cunoscută pentru relația pe care a avut-o cu fostul fotbalist Adrian Cristea.

Fără partener în prezent, Denisa Nechifor, care vrea să se mute din România împreună cu fetița ei, a explicat, în cadrul unei emisiuni de televiziune, ce pretenții are de la un bărbat care ar dori să-i devină iubit.

“Am o gaşcă drăguţă de fete căsătorite. Nu sunt în nicio relaţie acum. Pot spune că sunt pretenţioasă când vine vorba de un posibil iubit. Trebuie să mai scad din pretenţii. Nu arăt rău şi sunt şi o femeie inteligentă.

Nu vreau pe oricine lângă mine. Nu am avut în viaţa mea lângă mine un bărbat care să consume alcool sau care să se drogheze… Cu Adi am ajuns la o relaţie frumoasă şi chiar ne înţelegem. Nu am multe pretenţii de la el, aici este secretul”, a afirmat Denisa Nechifor.