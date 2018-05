Detalii despre accidentul suferit de avocatul Daniel Ionașcu. “Puteam ajunge la septicemie”

În luna martie a acestui an, avocatul daniel Ionașcu a trecut printr-o mare cumpănă, după ce a fost victima unui accident rutier. Mașina sa a fost lovită pe Autostrada A1 București – Pitești. Daniel Ionașcu a ajuns atunci de urgență la spital.

Avocatul a oferit amănunte dureroase despre accidentul pe care l-a avut în urmă cu două luni.

“În clipa în care veneam pe autostradă în salvare mi s-a spus că nu am nico fractură şi că trebuie suturată o rană. Am plecat pe semnătură din spitalul Universitar, am ajuns la Floreasca. Când am ajuns în cabinet… s-a schimbat la faţă. Nu am înţeles. S-a uitat la rană şi a spus: e urât. Am ieşit din sala de operaţie. Constat acum cu maximă stupoare că mâna nu este recuperată în proporţie de 100%.

Atunci când mi s-a pus atela gipsată, mi-a spus marele profesor: trebuie să vă spun cu mare durere în suflet că primul film nu a sesizat rana, care era îmbibată de vopsea de maşină şi cioburi. Puteam ajunge la o frumoasă septicemie, care putea duce la a nu mai putea mişca mâna sau chiar să fie amputată”, a spus avocatul Daniel Ionaşcu la emisiunea “Răi da buni”, de la Antena Stars.