Detalii din mariajul Alexandrei Nechita, micuța Picasso. “N-o suna pe maică-mea că te omor”

Alexandra Nechita, supranumită Micuța Picasso, românca devenită celebră în SUA, datorită picturilor ei care s-au vândut cu sute de mii de dolari, este acum o femeie în toată firea, cu o familie superbă.

Este plecată din România încă din copilărie și și-a construit o viață peste Ocean. Este căsătorită cu Dimitri Tcarfas, un designer din Ucraina, cu care are o fiică, Tevva.

Alexandra Nechita a dezvăluit, pentru okmagazine.ro, cum l-a cunoscut pe partenerul său de viață, pe care îl alintă Dima.

“Eu aveam 19 ani, el 21-22…Eu eram în al doilea an de universitate şi aveam un program infernal. Luni dimineaţă eram în L.A., iar joi seara plecam spre New York, spre Miami, pentru că acolo aveam cele mai multe proiecte şi expoziţii, iar la un moment dat mi-amintesc că am fost în Australia pentru 4 zile, deci zbor de 11 ore, şi trebuia să mă încadrez ca timp, pentru că aveam examene. Practic, n-aveam viaţă personală…

Eram într-un weekend în L.A., aveam o prietenă UCLA care era îndrăgostită de prietenul cel mai bun al lui Dima şi aşa ne-am cunoscut. Dima avea o personalitate extraordinară, era foarte sigur pe el şi am stabilit încă de la început că prioritatea mea e cariera, că mă încui în atelier pentru 4-5 zile, „deci nu mă suna, nu mă întreba, n-o suna pe maică-mea, că te omor!“. Şi a mers!

Suntem foarte opuşi, eu sunt iute, aprinsă, energică, el e gânditor, calm. Fiica noastră, Tevie, tot spune: „Mami, nu mai ţipa la papa al meu!“ Dar eu nu ţip, e sângele meu de moldoveancă care mă face să fiu aşa iute”, a declarat Alexandra Nechita.

