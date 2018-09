Detalii neștiute despre întâlnirea dintre Alexandru Arșinel și Gabriel Oprea. „Imediat am iscălit, nici nu m-am uitat”

În urmă cu câțiva ani, Alexandru Arșinel a ajuns să fie membru al partidului UNPR. Actorul a explicat cum s-a întâmplat totul și care a fost discuția pe care a avut-o cu Gabriel Oprea în biroul acestuia. Artistul a explicat, pentru dcnews.ro, că totul avea drept scop salvarea Grădinii de Vară Herăstrău.

„Trecând prin diferite întâlniri, ca să mă ajute să nu îmi ia ăștia grădina, nu știu ce avea de gând să facă, să o mute la primărie, aveau ei un interes, sigur, îi spun lui Ilie Năstase, cu care am o prietenie veche și el zice „Haide la domnul Oprea că primarul actual este primarul lui”, al partidului respectiv. M-am dus la Oprea, ne-a primit imediat și a zis „Care-i problema?”, zice, „Primarul e aici”. L-am văzut. A zis: „Uite două adeziuni, iscăliți aici”. Imediat am iscălit adeziunea, nici nu m-am uitat. Dacă salvam grădina deveneam și un membru activ. Dar la două săptămâni s-a stricat toată treaba și așa am rămas fără partid”, a declarat Alexandru Arșinel.

