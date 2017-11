Neti Sandu are o legătură aparte cu Fierbinți, localitatea făcută celebră de serialul cu același nume difuzat de Pro TV.

Neti Sandu, care este născută într-o zi, dar are trecută o altă dată de naștere în buletin, este cea mai cunoscută prezentatoare de horoscop din țara noastră. De ani de zile, vedeta îi informează pe telespectatorii de la pro Tv ce anume le-au pregătit astrele.

Neti Sandu a fost invitată la emisiunea pe care Andreea Esca o prezintă la $Europa FM, acolo unde a dezvăluit că are o legătură aparte cu Fierbinți, localitatea devenită celebră în toată România grație serialului „La Fierbinți”, de la Pro TV.

Vedeta a crescut în București, dar vacanțele și le-a petrecut la rudele sale din localitatea Fierbinți, iar amintirile pe care Neti Sandu le are despre acea localitate nu corespund deloc cu ceea ce se vede pe micile ecrane.

”Eu am zis tot timpul: tatăl meu e din Fierbinți. Lucruile nu erau deloc așa, cum vedem la televizor. Eu am fost foarte revoltată când am văzut prezentarea.

Verii mei sunt foarte inteligenți. Eu dacă nu mă duceam decât la familia lor și la prietenii lor, care erau foarte muncitori, foarte studioși, foarte talentați, nu înțelegeam glumele astea ale lor, de la serial.

Mereu ziceam, dom’le, nu se poate, dar de unde le-au scos p-astea, este revoltător. Dom’le, nu se poate, eu acolo am trăit. Deci nu știu, s-o fi schimbat lumea, maică”, a declarat Neti Sandu.

”Primul meu model feminin nu a fost mama, ci această mătușă a mea de la Fierbinți, care era o lady, și frumoasă, și modernă, și elegantă. Era tipologia perfectă de cucoană. La ea am auzit prima oară vorbindu-se franțuzește.

Deci, îți dai seama cum văzusem eu tot universul de acolo și ce vedeam acum la televizor. Mătușa mea era secretara liceului, iar unchiul meu a fost primarul localității care mai târziu a devenit oraș”, a mai povestit Neti Sandu.