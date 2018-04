Detaliul uluitor din relația Gabrielei Cristea cu Tavi Clonda. “Eu am avut ultimul cuvânt”

Vedeta TV Gabriela Cristea a scos la iveală un amănunt necunoscut despre ce s-a petrecut chiar când l-a cunoscut pe Tavi Clonda, cel care i-a devenit soț. ea a mărturisit că a avut un cuvânt greu de spus.

Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, care a fost la un pas de moarte în urmă cu câțiva ani, a fost invitată la emisiunea “Xtra Night Show”, de la Antena 1, acolo unde a făcut declarații despre fiica sa și a lui Tavi Clonda, Victoria.

De asemenea, vedeta de televiziune a povestit în premieră și cum l-a cunoscut pe muzicianul Tavi Clonda, cel care avea să-i devină soț.

Ea a mărturisit că a avut un cuvânt greu de spus în momentul în care a fost vorba de angajarea lui Tavi Clonda la emisiunbea pe care Gabriela Cristea o modera la postul de televiziune Kanal D.

“Când aveam două zile libere, doamne! Eu am făcut matinal când eram foarte tânără şi veneam din club… Săptămâna viitoare. Dar eu nu realizez, sunt cu toate în aer. Fiecare nume are o semnificaţie. Noi îi spunem Victoria. Eu mi-am dorit întotdeauna să am o fetiţă pe care să o cheme Victoria. Şi Tavi mi-a spus că a visat că aveam o fetiţă pe care o chema Victoria.

Bella, el şi-ar fi dorit, s-a gândit că o să aibă o fată frumoasă. Noi când ne-am cunoscut, era la modă “bella”. Margo, de la bunica lui Tavi, pe care a chemat-o Margareta. Să fac o destăinuire. Am făcut multe tratamente şi am rămas însărcinată, pe cale naturală. El a avut o relaţie extraordinară şi am simţit-o ca şi cum aş fi cunoscut-o dintotdeauna. Am avut un fel de rugămine sunt formă de ceartă. “Ok, poate că eu nu merit, dar nepotul tău nu merită să aibă un copil?”. La o lună de zile am aflat că sunt însărcinată. Am sărbătorit-o de Florii, că numele vine de la Margareta…

Se spune că femeia alege bărbatul… În momentul în care am fost împreună în relaţia asta, am fost acolo. Ne-am cunoscut la emisiune. Cumva eu am avut ultimul cuvânt când l-a angajat. Şi îmi aduc aminte că trebuia angajat un band şi am văzut mai mulţi lideri de band. Şi, în momentul în care m-am întâlnit cu el, mi-am dat seama că era foarte serios. La interviu, eu mă aşezasem cu picioarele pe masă. Dintre toţi, el mi-a atras atenţia în mod deosebit”, a dezvăluit Gabriela Cristea.

“Eu nu mai am nevoie să fiu susţinută, pentru că sunt călită. El a fost mai afectat de-a lungul timpului. Încă mai are momente în care răbufneşte. Dar am învăţat să trecem peste. Am descoperit ce fel de om e, nu ce spun vecinii.

El şi-a dorit un botez mai extins pentru că e mândru de fiică-sa. Eu mi-aş dorit un botez mai mic, ca să nu am atât de muncă.

Responsabilităţile cad pe umerii mei. Mă ajută foarte mult. Nu, nu am spaime, pentru că am vorbit cu preotul. Stăm la ţară. Am hotărât să ne integrăm în comunitate, nu botezăm în Bucureşti. Nu am vrut să fie frig, să răcească…

Sunt condiţii acum, că în toate bisericile pun căldură, e apă caldă în cristelniţă. Mi-aduc aminte că Liviu Vârciu şi-a pus botezul în martie… O creştem singuri, nu ştiu cum aş putea să las un străin să se ocupe“, a mai relatat prezentatoarea de televiziune.