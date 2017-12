Dezvăluirile cântăreței Ana Mardare, de la „Vocea României”. Detalii după operație pe creier: „nici măcar nu puteam să semnez”

Artista Ana Mardare și-a amintit de momentele extrem de grele prin care a trecut după ce, în urmă cu un an, a suferit o operație pe creier.

Ana Mardare, care anul trecut a fost în comă, este o tânăra care a participat în prima ediție a show-ului „Vocea României”. La acea vreme, juriul era format din Loredana, Moga, Brenciu și Smiley.

Ana Mardare, care a suferit o operație pe creier, a fost prezentă în platoul emisiunii „Agenția VIP”, de la Antena Stars, în care a povestit prin ce a trecut după intervenția chirurgicală.

“Am văzut un film şi peste o săptămână m-am trezit la spital. Deci nu am simţit nimic, am adormit şi m-am trezit după operaţie. Eu nu puteam vorbi după operaţie, dar îi vedeam pe toţi cei de lângă mine. Am fost inconştientă timp de o săptămână, nu întrebam absolut nimic. După ce m-a externat nici măcar nu puteam să semnez. Am învăţat să vorbesc, să merg şi să mănânc de la zero”, a declarat Ana Mardare.

De asemenea, artista a mărturisit că de când a avut probleme de sănătate s-a apropiat mai mult de Dumnezeu.

„Aş vrea să îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru tot! Trăiesc altfel, un moment ca acela nu poate decât să schimbe un om. E o schimbare majoră în viaţa mea. Cred că îl preţuiesc mult mai mult pe Dumnezeu. Cred că eram puţin aeriană înainte, dar acum m-am pocăit oarecum. Mi s-a arătat minunea atunci, singura persoană care nu dezamăgeşte niciodată este Dumnezeu”, a mai spus ea.