Dezvăluirile Cristinei Bălan despre Tudor Chirilă. “Era să mă lase fără podoaba capilară”

Cântăreața Cristina Bălan a câștigat concursul Vocea României, de la Pro TV, în anul 2015. Artista a făcut parte atunci din echipa antrenată de Tudor Chirilă.

Solista și-a amintit de vremurile de atunci și a dat publicității o informație neștiută din culise.

Cristina Bălan a fost la un pas să rămână fără podoaba capilară din cauza antenorului său, Tudor Chirilă, care voia să-i schimbe look-ul penttru una dintre aparițiile la show.



“Ceea ce nu știti, din perioada în care am concurat la Vocea României, este ca Tudor era să mă lase fără podoaba capilară, pentru a reda cât mai bine momentul Squander- Skunk Anansie.

În această imagine puteți vedea cum negociam lungimea părului? Am scăpat cu părul tuns doar până la umeri, în cele din urmă.

Am zis să știți și voi ce era sa pățesc :))

#vocearomaniei #brainstorming #squander”, a notat Cristina Bălan pe contul său de socializare.

“Băi, era să rămân cheală, da? :))))”, a mai spus ea.