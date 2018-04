Dezvăluirile presupusei amante a lui Ilie Năstase. “Nu mai putem continua relația”

Denisa, presupusa amantă a lui Ilie Năstase, a făcut declarații, la TV, despre situația în care a fost pusă.

De curând, Brigitte Sfăt, partenera de viață a lui Ilie Năstase, a afirmat că l-a prins pe acesta cu o amantă, pe nume Denisa.

Denisa, care a făcut publice mesajele pe care le-a primit de la Brigitte Sfăt, a fost invitată la emisiunea Xtra Night Show, moderată de Dan Capatos la Antena 1, unde a dat lucrurile pe față și a spus care este, în realitatea, relația dintre ea și fostul mare jucător de tenis Ilie Năstase.

“Ba divorţează, ba nu mai divorţează. Dacă nu eram eu, era alta. Sunt o prietenă pentru Ilie. Din cauza acestui scandal, eu cu Ilie Năstase nu mai putem continua relaţia de prietenie. Am mulţi prieteni, dar cu ei nu m-a prins presa. Mai ies şi cu alţii la masă. Cred că Brigitte îl iubeşte nespus pe Ilie. Sunt dispusă să vorbesc cu ea şi faţă în faţă. Am înţeles că nu se simte iubită, o înţeleg…

Ilie Năstase e un om fascinant. Nu am fost amanta şi nu m-am pus în această ipostază. Bărbaţi ca Ţiriac şi Năstase nu se mai fabrică. Dacă relaţia lor era bine, cu siguranţă eu nu ieşeam cu el la masă… Poate am greşit faţă de Brigitte. Îmi cer iertare dacă am supărat-o, nu am ştiut să gestionez situaţia”, a declarat Denisa la emisiunea mai sus-menționată.