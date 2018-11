„Ideea este că această transformare a avut loc acum două veri. M-am urcat pe cântar, din păcate după sarcină m-am ales cu niște dereglări hormonale și ovare polichistice și trebuie să urmez din când în când niște tratamente hormonale, care fac , din când în când, ca greutatea mea să alterneze. O dată mă îngraș, o dată slăbesc, asta este, îmi asum acest lucru, pentru că este mai important să fii sănătos.

M-am urcat pe cântar și după ce am terminat tratamentul am zis că nu este ok și nu mă simțeam eu ok, pentru că sunt o persoanp pretențioasă și perfecționistă și este foarte important să mă uit eu în oglindă și să-mi placă de mine.

Soțul meu îmi spune întotdeauna că pot să am și 100 de kilograme că el tot mă va iubi și va fi mereu mândru de mine, dar cel mai important este cum ne simțim noi. Când m-am urcat pe cântar am zis: stop, am foarte multe cazuri în jurul meu care au pierdut lupta cu kilogramele în plus și am zis că nu vreau să ajung acolo, chiar dacă sufăr de aceste dereglări hormonale, e cazul să fac ceva. Îmi doream să slăbesc 7 kilograme, dar am slăbit 10. Dietă, alergări pe stadion în fiecare zi. Nu am apelat la nutriționist, pentru că eu sunt genul care se informează foarte mult, teorie știu foarte multă', a povestit Diana Bișinicu, la „Star Matinal'.

