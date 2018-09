Diana Dumitrescu a făcut anunțul, nici bine nu s-a măritat. Ce eveniment va urma în viața ei

Actrița Diana Dumitrescu le-a mărturisit fanilor ei de pe internet că urmează să cunune o foarte bună prietenă. Este vorba de Mihaela Moise, fostă vedetă de treleviziune, care s-a va căsători anul viitor.



„Am cunoscut omul ăsta frumos acum 3 ani. De trei ani am fost alături una de cealaltă și la bine și la greu! Am râs muuuult împreună și zi de zi am descoperit un om și mai bun cu multă iubire în suflet! Azi spun cu mândrie că o voi cununa la anul! Ea e Meme, fina mea! La mulți ani, Memelusha! Să ai o viață că în povești alături de familia frumoasă pe care ți-o construiești! Te iubesc @mihaelamoise ❤️❤️❤️”, a anunțat Diana Dumitrescu.

Zilele trecute, actrița Diana Dumitrescu a fost mireasă pentru a doua oară. Vedeta s-a căsătorit în secret cu alesul inimii ei, Alin Boroi. Diana Dumitrescu a mai fost căsătorită cu producătorul Ducu Ion.

Citește și: Vodafone concediază 1.700 de angajați pentru a-i înlocui cu roboți. Mulți dintre ei vor fi din România (Financial Times)