Diana Dumitrescu a făcut bilanțul anului 2018. „Cu bucurii și zâmbete, cu tristeți și lacrimi”

„Un an cu bucurii și zâmbete, un an cu tristeți și lacrimi, un an cu împliniri și multă muncă, alături de oameni minunați.

2018-anul în care am spus da, într-un cadru de poveste. Anul un care am lucrat la un nou proiect alături de bunul prieten Iura. Anul în care am devenit nașa unui copil minunat. Anul în care am reușit să fac bradul singură. Anul în care am aranjat primul candybar. Anul în care m-am bucurat de viață în fiecare zi.

Le mulțumesc tutror celor care au avut încredere un mine și m-au susținut! Le mulțumesc tutoror celor care au crezut alături de mine în proiecte frumoase! Îi mulțumesc lui Alin pentru că este lângă mine! Îi mulțumesc Sofiei că îmi luminează zilele! Îi mulțumesc lui Achi că mă iubește necondiționat! Și vă mulțumesc vouă, tuturor, pentru că îmi sunteți alături!

Anul care vine să ne aducă și mai multe bucurii, împliniri, zâmbete, oameni faini și proiecte frumoase! Vă urez 365 de zile fabuloase în care să vă amintiți că cel mai important este să te simți bine așa cum ești! 365 de zile cu dorințe împlinite! 365 de dimineți în care să ăa treziți cu zâmbetul pe buze! 365 de nopți în care să visați! 365 de zile de iubire!”, a scris Diana Dumitrescu pe blogul său.

Diana Dumitrescu s-a făcut remarcată ca actriță. De-a lungul anilor, vedeta a jucat în numeroase telenovele care s-au bucurat de mare succces la public. Diana Dumitrescu a fost mireasă pentru a doua oară în luna septembrie a anului trecut. Vedeta s-a căsătorit în secret cu alesul inimii ei, Alin Boroi. Diana Dumitrescu a mai fost căsătorită cu producătorul Ducu Ion.

