Diana Dumitrescu își face bilanțul la sfârșit de an. „M-am luptat cu mine și cu existența mea”

Actrița Diana Dumitrescu a făcut un bilanț al lucrurilor care i s-au întâmplat anul acesta.

Diana Dumitrescu, care anul acesta a împlinit 34 de ani, este cunoscută publicului telespectator din România din telenovelele de succes în care a jucat de-a lungul anilor.

Diana Dumitrescu, care a fost cerută în căsătorie, a mărturisit, într-un text pe care l-a publicat pe blogul personal, cum a fost anul 2017 pentru ea.

„În toată existența asta a noastră, se presupune că, în fiecare zi învățăm câte ceva. Mda, pentru unii poate fi valabil, pentru alții nu…



E importatnt să analizăm cât mai multe lucruri care ni se întâmplă, în speranța că vom învața ceva din experiențele trăite. Uneori se întâmplă, alteori nu…oricum ar fi, important este că le trăiești. Conștient sau nu, tot înveți ceva, cel mai bine ar fi să și conștientizezi ce…



M-am luptat mult în ultimul an, cu mine și existența mea, punându-mi în anumite momente cheie întrebări existențiale…și, oricât de des ți le-ai adresa, tot nu reușești să îți răspunzi. Tu sau altcineva. E destul de trist că în scurta noastră existență pe pământul ăsta să avem atâtea întrebări fără răspuns, dar, până la urmă, cel mai important lucru este să trăim din plin experiența asta numită viață.



So, aproape de sfârșitul anului, nu vin cu un masiv give away, ci cu un sfat. Un umil sfat venit din umila și scurtă mea existența în lumea asta.



IUBEȘTE-TE!!!! E cel mai important lucru. Nimeni nu te va iubi, așa cum te-au iubit părinții tăi, sau frații tăi și nimeni, niciodată nu te va iubi așa cum te iubești tu! Asta dacă înveți să o faci așa cum trebuie. Dacă treci peste criteriile și limitele societății. Peste mințile înguste și ochii critici. Peste vorbele rele și judecățile drepte sau nedrepte.

Învață să fii tu! Să te iubești exact așa cum ești. Să nu te schimbi după cum spune societatea. Să nu fii o oaie în în turmă, ci devino lider. Liderul propriei tale vieți. Învață să decizi fără să fii influnețat. Învață să mergi cu capul sus. Învață că suntem cu toții oameni. Învață să fii om!! Dar, peste toate astea, învață să te iubești. Să te apreciezi. Să te încurajezi.

Învață să crezi că și tu ai o șansă ca toți ceilalți, dar iubește-te! Nu te înjosi, nu te umili. E bine să fii umil, dar nu să te umliești… în fine, orice ar fi, capul sus, mergi înainte și bucură-te de experiența asta simplă de „a fi”!



Viața în sine e scurtă și uneori crudă, așa că învață să te bucuri de ea și de tine așa cum poți mai bine. Și nu regreta nimic, pentru că unele lucruri pe care poate le regreți, ți-ai dorit la momentul respectiv să le faci. Capul sus, orice ar fi!



2017: frumos, greu, dureros până la lacrimi, speranță, vise, dorințe, bucurie, fericire, câștiguri, familie, prieteni, prieteni vechi, dorință de a trăi mai multe!”, a afirmat Diana Dumitrescu.