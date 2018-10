Microbul muzicii s-a luat de la tată la fiică și, cu toate că e studentă la Drept, Diana Enache face bani, în paralel, cântând la nunți și botezuri. Susține că Adrian Enache n-a împins-o niciodată în direcția asta, dar a susținut-o, după ce ea și-a exprimat dorința să-i calce pe urme.

Acum, fata de 20 de ani e încercată de sentimente contradictorii. Ar vrea să se delimiteze de el, ca să-și facă propriul nume în domeniu, însă… nu-i poate refuza pe cei care le cer să cânte împreună.

„Tata mă ajută, mă susține în tot ce fac. Niciodată nu m-a împins către ceva. Dacă nu aș fi avut înclinații muzicale, m-ar fi oprit. El e împotriva a tot ce e fals, a celor care nu au voci și sunt promovați. La evenimente mergem și împreună, și separat, pentru că nu vreau să rămână eticheta de tată și fiică. Dar totodată e și ceva drăguț să vezi tatăl și fiica pe aceeași scenă și că iese și bine ceea ce fac”, a spus Diana pentru Libertatea.

N-are iubit. Nu a găsit persoana potrivită pentru ea

Deși este foarte frumoasă, Diana nu are iubit. Și nici nu se grăbește să-și facă unul, deși pretendenți are destui. Aplică rețeta pe care spune că o va folosi și când va fi vorba de căsătorie: trebuie să simtă că bărbatul ales e și potrivit pentru ea. „Important e să fie persoana potrivită. Și nu am găsit-o”, spune Diana.

Declarațiile savuroase ale lui Marius Copil după finala de la Basel. Federer impresionat de român

VIDEO / Cum se scuză agresorul lui Florin Salam: „Eram beat, drogat! Eu îl iubesc pe Salam”