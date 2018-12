Artista și-a respectat promisiunea pe care a făcut-o după ce i-a fost oferit Premiul de excelență la Gala Premiilor Muzicale Radio România 2018, aceea de a dona remunerația aferentă titlului, o sumă deloc mică, unui copil cu aptitudini școalare ori artistice deosebite.

Învăluindu-și fapta în discreție, artista de 72 de ani, care s-a întors zilele trecute în țară din Elveția, ca să petreacă Sărbătorile de iarnă în compania prietenilor și să le cânte admiratorilor, a făcut primul drum de la aeroport la sediul radioului.

Acolo a semnat pentru ca banii să intre în posesia unei fetițe nevăzătoare, Andreea Nicoleta Leca, șef de promoție la Școala gimnazială specială pentru deficiențe de vedere, care a obținut și Locul I la Olimpiada națională de limba și literatura română.

Dida Drăgan și-a donat premiul unei fetițe olimpice, nevăzătoare

Gestul lăudabil al artistei este, practic, reacția sa la zvonurile potrivit cărora ar avea mari probleme financiare și ar mai fi și bolnavă, lucruri pe care, de altfel, le-a infirmat într-un interviu pentru Libertatea: „Habar nu am de unde au plecat aceste răutăți, despre care am aflat și eu după ce au apărut în mass-media. Nu am, slavă Domnului, datorii, iar starea mea de sănătate este foarte bună”.

Dida Drăgan, prima vedetă feminină din rock-ul românesc, locuiește cea mai mare parte a anului în Elveția, acolo unde s-a stabilit Florin, băiatul ei și al chitaristului și compozitorui Florin Ochescu.

