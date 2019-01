Vedeta TV a luat decizia să facă acest tip de sport după ce, prezentă la consultul de specialitate a aflat că organismul ei are cu opt ani mai mult ca și vârstă metabolică decât în buletin. Informația a convins-o pe Iuliana să înceapă antrenamentele de fitness și, după trei luni de mișcare, câte o oră, de trei ori pe săptămână, a reușit, la 51 de ani, să ajungă într-o formă fizică de invidiat și să dea ceasul înapoi în privința vârstei metabolice.

„Am întinerit ca vârstă metabolică 8 ani, ceea ce mi se pare senzațional. Când am venit prima dată la consult, am aflat că aveam vârsta metabolică mai mult decât vârsta reală, și acest lucru m-a motivat și mai mult să mă apuc de sport. Vin de trei ori pe săptămână. Stau doar o oră, însă este o oră foarte eficientă. E o oră pentru mine. În mod surprinzător, nu mi-a fost greu pentru că atmosfera este foarte antrenamentă. Este muzică, sunt antrenori tineri și drăguți. Am slăbit 6 kilograme în primele două luni mai multă mobilitate și mă simt senzațional. Aici nu mă plictisesc, fac circuite, trec de la un post la altul. Nu mai mănânc dulciuri și patiserie, beau mai multă apă pe zi. Înainte beam un pahar pe zi. Acum, 2 litri și jumătate. La mine picioarele s-au transformat cel mai mult. Acum mi se spune să port haine mai scurte', declară Iuliana Marciuc.

Iuliana Marciuc a intrat în programul 6 Week Challenge, în urma căruia se pot scăpa de 6 kilograme în 6 săptămâni. Ulterior, după ce a ajuns la target, a intrat într-un al doilea tip de program, ce continuă transformarea corporală și definește silueta.

Iuliana Marciuc și Adrian Enache sunt împreună de peste 10 ani și au învățat că uneori cariera este la fel de importantă ca viața de familie și că, inevitabil trebuie să învețe să facă și compromisuri. Astfel, Iuliana Marciuc s-a obișnuit cu plecările prin turnee ale lui Adrian Enache.

