Din ce a făcut primii bani Ionuț Sugacevschi, antrenorul Războinicilor de la Exatlon. „Am furat de acasă și l-am vândut”

Cosmin Cernat, prezentatorul show-ului Exatlon România, de la Kanal D, i-a luat la întrebări pe concurenții din cel de-al doilea sezon al competiției, dar și pe cei doi antrenori ai echipelor, Giani Kiriță și Ionuț Sugacevschi, cel cunoscut publicului larg drept Jaguarul.

Aceștia au fost întrebați din ce și-au câștigat primii bani.

Ionuț Sugacevschi, antrenorul echipei Războinicilor în acest sezon și finalist al competiției în primul sezon, a mărturisit că a furat un magnetofon de acasă, pe care ulterior l-a vândut.

„Am furat un magnetofon de acasă şi l-am vândut”, a povestit Ionuţ Jaguarul.

„De mic copil am muncit la o fermă, culegeam cireşe, caise prune. Din banii câştigaţi mi-am luat blugi, o cămaşă şi o pereche de ghete de fotbal. După care am lăsat ferma şi am lucrat în construcţii, adică făceam mortar”, a dezvăluit și Giani Kiriță, antrenorul echipei Faimoșilor.

