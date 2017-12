Din culisele filmărilor de Revelion. Adriana Trandafir a croșetat în gradenă | FOTO

La filmările pentru Revelion de la postul de televiziune Antena 1, mulți artiști au fost surprinși în ipostaze inedite.

Mulți artiști s-au împiedicat sau au alunecat pe scenă, la filmările pentru Revelionul Starurilor 2018. Anda Adam a uitat de treapta de la intrarea în scenă, s-a împiedicat și a căzut chiar în momentul în care invitații erau poftiți în platou. De asemenea, personajul Ariel din “Mica Sirenă” a alunecat din cauza scenei udate cu șampanie și s-a întins pe podea cât era de lungă. Din fericire, nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, în urma acestor incidente.

Pentru prima dată, Dan Negru și-a invitat copiii, Dara și Bogdan, și soția, Codruța, în culisele Revelionului 2018 pe care acesta îl prezintă la Antena 1 de 18 ani de zile. Micuții au fost foarte încântați de faptul că tati le-a arătat de aproape toate personajele de basm care urmau să urce pe scenă.

Dacă majoritatea vedetelor erau preocupate să-și facă selfie-uri în pauzele de filmare, inclusiv cu măștile, Adriana Trandafir a preferat să stea în gradenă și să croșeteze… șervete de bucătărie pe care, apoi, să le dăruiască prietenelor.



Câteva vedete ascunse în spatele măștilor au suferit teribil din cauza căldurii, sub costumele pe care le-au avut de purtat. Maimuța din “Planeta maimuțelor” era leoarcă sub costumul de blană, iar Optimus Prime, din “Transformers”, la un pas să leșine.

Evelin, fetița Andei Adam, a venit la filmări împreună cu tatăl ei, ca să o vadă pe mami la treabă. Atât de mult i-a plăcut micuței pe scenă că, la încheierea pauzei, nu a mai dorit să iasă din decor, respectiv să coboare din patul instalat pentru următoarea scenetă.

Interpreții de muzică populară au adus de-acasă slăninuță și pălincă și au încins un fel de… picnic, în culise, laolaltă cu ceilalți colegi.

Masca Zâna Măseluță a avut aripile prea mari pentru fereastra pe care urma să intre în scenă. Așa se face că a rămas cu ele prinse în tocurile geamurilor preț de câteva secunde, până a reușit să se strecoare printre ele.

O parte dintre vedetele care au venit la Revelion 2018 exclusiv pentru momente muzicale au dorit ca apoi să ia loc în gradene, ca să participe la jocul ghicirii și al demascării celor zece măști. Uddi, Vali Vijelie, Dorian Popa, proaspăt întors din Asia, sunt o parte dintre acestea.

Deja tradiționalul selfie pe care Dan Negru îl face în apropiere de miezul nopții alături de vedetele din platou l-a avut în acest an în centrul altenției pe Florin Piersic, considerat unul dintre cei mai iubiți actori români din toate timpurile.