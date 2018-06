Din trecutul lui Tristan Tate, noul iubit al Biancăi Drăgușanu. “Când eram foarte săraci, am învățat care…”

Noul amorez al Biancăi Drăgușanu duce o viață de lux. Tristan Tate este un englez mutat în România de aproximativ trei ani.

Tristan Tate este campion la kickboxing și are două centuri. Tristan Tate este proprietarul unui hotel în Thailanda și face tranzacții cu bitcoin.

Cu toate acestea, Tristan tate nu provine dintr-o familie bogată, după cum mărturisea într-un interviu pe care l-a acordat cu ceva timp în urmă pentru Antena Stars.

“Dacă nu era kickboxing-ul nu aveam nimic, părinţii noştri nu au fost bogaţi. Când eram foarte săraci am învăţat care sunt prietenii adevăraţi. Atunci când eşti milionar, toţi vor să îţi fie prieteni. Mi-am pierdut tatăl acum doi ani, iar ceea ce am se datorează lui pe o parte, era un tip inteligent şi ne-a insuflat puţin din inteligenţa lui.

Când am venit în Bucureşti am încercat să ne facem prieteni, nu am reuşit şi ne-am luat mai mulţi câini. Am fost campion european, era pe culmile succesului, dar când mă antrenam pentru Campionatul European, un taximetrist din Braşov a făcut accident cu maşina în care mă aflam şi m-am accidentat la umăr.

Nu mai pot lupta. Eu şi fratele meu suntem o echipă, am făcut totul împreună de la afaceri la kickboxing, am împărţit ultima lingură de mâncare. Am făcut totul ca o echipă. Am suficienţi bani acum şi mă pot relaxa. Avem în total 5 maşini. Una dintre maşini a costat un sfert de milion de euro” a declarat Tristan Tate.

