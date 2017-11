DJ Harra și-a pus silicoane în secret. Cum arată noul bust al vedetei

DJ Harra a decis să-și îmbunătățească bustul la medicul estetician. Vedeta și-a pus silicoane, în mare secret, la o clinică din Turcia.

DJ Harra, pe numele său real Dana Neacșu, care este înfiată, este cunoscută publicului din România pentru lipsa sa de inhibiții.

DJ Harra, care a participat la „Vocea României” anul trecut, a intrat și ea în rândul vedetelor care și-au îmbunătățit bustul din bisturiu. Ea și-a pus silicoane în mare secret, intervenția medicală având loc la o clinică din Turcia.

„Azi vă povestesc despre o treabă pe care am făcut-o acum 3 luni și în jurul căreia mă învartem de câțiva ani ? dar de frică am tot amânat. Implantul mamar.

Într-o zi m-am trezit și mi-am spus „60%d in planetă a făcut această operație și nu a murit nimeni, dă-o naibii, Dano, ce e cu tine ?! Fă-o” și am început cercetările. Am întrebat fete, am căutat pe net și cineva mi-a recomanda… Zis și făcut !

Mi-am luat mama din dotare de mână ? m-am programat la consultație, am zburat acolo, m-a văzut medicul, mi-au făcut analizele și câteva zile mai târziu eram operată ? Spitalul – senzațional, îl puteți cauta pe net. Dureri, nu pot să vă mint, există, dar nu să mori ?

Recunosc că nu am vorbit despre asta până acum, cu toate că multe fete m-au întrebat unde m-am operat, cum a fost etc. pentru că așteptam rezultatul cât de cât final al sânilor până să recomand acești oameni. Ei au nevoie de timp să se așeze ca să zic așa ? Acum arată extraordinar ?

Eu nu am optat pentru implanturi cât capul, am lăsat medicul să decidă ce mi se potrivește și am un implant foarte mic adică 250cc pentru cunoscători ?

Ce să mai una peste alta îi recomand cu drag ??#Mulțumesc ❤️ „, a explicat DJ Harra, care a postat și o imagine cu noul său bust.