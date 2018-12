VIDEO. Don Diablo, despre evenimentul muzical al sfârșitului de an în România: „Împreună inaugurăm cel mai mare ring de dans al Bucureștiului”

Mai sunt 10 zile până la cel mai important eveniment muzical al acestui sfârșit de an în România, "Don't Let Daddy Know". Tiesto și Don Diablo, superstarurile muzicii electronice la nivel mondial, vin la București pentru un megashow ce va transforma proaspăt inauguratul pavilon expozițional în cel mai mare ring de dans al Bucureștiului.