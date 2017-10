Donna Karan „tocmai și-a distrus brandul” – este afirmația făcută de un consultant, după ce creatoarea de modă a făcut mai multe afirmații în care i-a luat apărarea lui Harvey Weinstein, producătorul acuzat că a agresat sexual mai multe femei. Ulterior, ea și-a cerut scuze, însă urmările tot s-au văzut.

Creatoarea de modă americană Donna Karan (69 de ani) a şocat opinia publică după ce i-a luat apărarea producătorului de film Harvey Weinstein, pe care mai multe femei îl acuză de hărţuire sexuală. Ea a sugerat că este posibil ca victimele să-l fi provocat prin comportament şi stilul vestimentar.

„Cred că ar trebui să ne uităm la noi înşine. Evident că este dificil să vezi că se întâmplă aşa ceva, dar în acelaşi timp mă întreb cum ne prezentăm noi ca femei? Ce cerem? Cerem asemenea lucruri prezentându-ne într-o manieră senzuală şi afişându-ne sexualitatea? (…) Vă uitaţi la tot ce se întâmplă în întreaga lume şi la cum se îmbracă femeile şi ce cer ele prin felul în care se prezintă. Ce cer? Probleme”, a declarat Donna Karan, citată de Daily Mail.

Reacțiile nu s-au lăsat așteptate prea mult. Prezentatoare TV Megyn Kelly și actrițele Mia Farrow, precum și Rose McGowen, prima care a dezvăluit abuzurile comise de Harvey Weinstein, au anunțat că nu vor mai cumpăra produsele Donna Karan. Totodată, peste 8.000 de oameni au semnat o petiție pentru a cere companiei Nordstrom să nu mai comercializeze produsele DKNY.

În plus, acțiunile companiei care deține Donna Karan International au scăzut cu aproape 10 procente față de săptămâna trecută, notează The Washington Post.

„A fost o greșeală teribilă. Părerea generală este că tocmai și-a distrus brandul”, a spus un cercetător în cadrul Retail Systems Research.

Ulterior, Donna Karan a revenit cu un comunicat în care a prezentat scuze și a afirmat că declaraţiile i-au fost scoase din context.

„Din păcate, am făcut o declaraţie care nu este reprezentativă pentru modul în care simt şi cred. Mi-am petrecut întreaga viaţă luptând pentru drepturile femeilor. Viaţa mea a fost dedicată vestimentaţiei femeilor, am fost atentă la nevoile femeilor şi am luptat pentru egalitatea de gen. Afirmaţiile mele au fost scoase din context şi nu reprezintă ceea ce simt legat de situaţia în care se află Harvey Weinstein. Sunt de părere că hărţuirea sexuală nu este acceptabilă şi este o problemă care trebuie abordată deschis, indiferent de persoana implicată. Îmi pare foarte rău şi le cer iertare tuturor celor pe care i-am jignit şi tuturor celor care au fost la un moment dat victime“, a transmis creatoarea de modă. Compania care deține Donna Karan Internațional nu a făcut niciun comentariu privind subiectul.

Citește și: