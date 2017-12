Dorian Popa are planuri mari cu iubita. „Îmi doresc doi copii”

Dorian Popa își dorește foarte mult o familie și mai ales copii, după cum a explicat chiar el la o emisiune de televiziune.

Dorian Popa are o relație cu o tânără pe nume Claudia. Artistul a fost invitat în platoul unei emisiuni de televiziune de la Antena Stars, unde a vorbit despre planurile sale în ceea ce privește întemeierea unei familii.

Dorian Popa a vorbit și despre experiența pe care a trăit-o în timpul filmărilor din străinătate la show-ul de televiziune Asia Express, unde a particpat alături de mama sa.

” În Asia noi practic parcurgeam 250-300 de km zilnic, neavând nimic de mâncare. Mama la 61 de ani a făcut faţă tuturor provocărilor. Am făcut Crăciunul în familie, a venit şi fratele meu acasă, el e medic specialist acum, îl felicit. Suntem o familie mică, formată din trei persoane. Cel mai dor mi-a fost de iubita mea şi de casă. Asta e familia întemeiată de mine.

Planurile merg de minune. Casa are şi acoperiş. De moş am primit şi o maşină nouă. Îmi doresc doi copii, ştiu că e important să ai un frate, eu aşa am crescut având un frate. Profesional, îmi doresc un proiect tv pentru anul următor. Acum înregistrez o piesă nouă. De Revelion o să cânt şi la miezul nopţii voi fi cu fanii, voi face poze”, a declarat Dorian Popa.