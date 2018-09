Dragoș Bucur, despre fiica sa cea mare. „Cine mă vede la braț cu ea zice că mi-am luat gagică nouă”

Dragoș Bucur formează una dintre cele mai frumoase familii alături de cântăreața Dana Nălbaru. Cuplul are trei copii, doi biologici: Sofia și Kadri, și unul înfiat – Roxana.

Într-un interviu acordat click.ro, Dragoș Bucur a vorbit despre familia sa.

„Kadri are 3 ani, Roxana, fata cea mijlocie, a început clasa pregătitoare, iar Sofia îşi vede de şcoală la domiciliu”, a declarat actorul.

„Are câteva proiecte, însă nu mă apuc eu să vorbesc despre ele, pentru că sunt în pregătire. Au legătura şi cu muzica. Va anunţa curând despre ce e vorba. E activă, a crescut Kadri şi începe să se ocupe de proiecte”, a comentat actorul despre proiectele pe care le are în derulare partenera sa de viață, Dana Nălbaru.



El a făcut și o declarație neașteptată despre fiica sa cea mare, Sofia, care are 11 ani și este din ce în ce mai frumoasă.

„Este cât Dana de înaltă şi probabil că cine mă vede la braţ cu ea zice că mi-am luat gagică nouă, nu doar soţie”, a afirmat Dragoș Bucur.

