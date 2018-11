Dragoș Pătraru, incident pe DN1. „Deși văd toată faza, milițienii nu se sinchisesc”

Jurnalistul a povestit, în mediul online, că a fost șicanat de un al șofer pe DN1, iar polițiștii care au văzut ce se petrecea nu au intervenit.

„Aventuri pe DN 1.

Mergem regulamentar, cu 100. Așa merge și mașina de poliție. Practic, mergem paralel cu mașina de poliție. În spatele nostru, un domn cu un Logan. Lipit de mașina noastră. Pentru că nu poate să ne depășească, domnul înfige laba inteligent în claxon. Și nu o mai ia de acolo. Mihai încetinește, astfel încât să ne putem muta pe prima bandă, pentru că polițiștii rulau în continuare cu fix 100 la oră, deci nu-i puteam depăși fără să riscăm o amendă. Mașina cu numărul IS 90 MCY țâșnește prin locul căscat între noi și autovehiculul de poliție. Apoi, când se pune în fața noastră, frânează. Am mai văzut asta. E o marcă a oamenilor inteligenți.

Deși văd toată faza, milițienii nu se sinchisesc. Nu sunt acolo pentru chestii de-astea. Cinci kilometri mai încolo, nervosul rulează liniștit pe prima bandă, cu 50 la oră. Totul pare în regulă. Trecem pe lângă el și asta îi reamintește probabil că se grăbea. Vine repede după noi, ne prinde (foto) și ne depășește din nou. După care face dreapta și de duce în treaba lui.

De-aia tot zic, seară de seară, la emisiune: da, sigur, n-avem infrastructură, dar de vină pentru atâția morți pe șosele suntem în primul rând noi. Cu lipsa noastră de educație, de înțelegere, de empatie”, a povestit Dragoș Pătraru.



„E mai complicat un pic. Nu am stat să explic, pentru că am considerat că e un amănunt lipsit de importanță. Mașina de poliție a venit de undeva din dreapta și a ajuns la nivelul nostru, au fost mașini oprite pe care noi le-am depășit. Practic, am fost în imposibilitatea de a ne da la o parte pentru o bucată de drum. Și nici nu puteam încetini, atâta vreme cât acel om era lipit de noi și ne împingea practic. Cam asta e treaba”, a mai spus el.

„Oricum, mi se pare foarte amuzant să susții că suntem la fel de vinovați pentru că nu am vrut să depășim mașina de poliție cu un om care practic a încercat să ne sau să se omoare, fără să-și dea seama, punând brusc frână pentru ca noi să intrăm în el. Tare!”, i-a răspuns jurnalistul unui internaut care a comentat pe marginea situației.

„N-avea cum să mă vadă. Mașina mea este la reparat, iar cei de la service mi-au dat o altă mașină. Are geamuri prin care nu se vede, în spate”, i-a spus jurnalistul unui alt internaut care i-a spus că poate celui care care l-a șicanat nu-i place emisiunea lui de la Prima TV.

