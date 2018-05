Drama cântăreței de muzică populară Claudia Zamfir. Una dintre gemene i-a murit la naștere

Cântăreața de muzică populară Claudia Zamfir a făcut dezvăluiri despre tragedia din viața sa, când una dintre gemene a murit la scurt timp după naștere.

Solista Claudia Zamfir a fost invitată la emisiunea Teo Show, de la Kanal D, acolo unde a scos la iveală lucruri dureroase din viața ei.

Interpreta de muzică populară a trecut printr-o mare tragedie atunci când a născut gemene, iar una dintre acestea a murit la scurt timp după ce a venit pe lume.

“Totul s-a declanșat în luna a cincea de sarcină. Ca orice mămică care află că e însărcinată se bucură, însă atunci… exact de ziua mea, când împlineam 29 de ani, seara, am primit acest cadou nefericit. Mi s-a rupt apa, am ajuns la spital, timp de o lună am stat numai la pat într-o poziție incomodă, în încercarea de a salva sarcină. Nu aveam voie să beau apa decât cu paiul. Să fii țintuit la pat nu e ușor, atunci mi-am dat seama cum e viață oamenilor care trăiesc cu un handicap.



Am depășit perioada cu optimism, așa am fost eu și îmi place să cred că așa am rămas și acum.

După ce am născut fetițele, prematur, erau foarte micuțe. Maria, cea care acum trăiește și e ok, era mai slăbuță decât cealaltă. Le-am născut și am trecut prin perioadă critică.

Mihaela a pierdut lupta cu viața la o lună și două săptămâni, după naștere. Am botezat ambele fetițe în spital. Mie nu mi-au dat șanse niciun doctor, iar doamna doctor care s-a ocupat de mine mi-a spus că acești copii trăiesc datorită iubirii ce le-o port”, s-a destăinuit cântăreața de muzică populară Claudia Zamfir.