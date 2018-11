Drama Danei Marijuana. Artista care a fost pe culmile succesului în 2000, internată la psihiatrie

„Am fost născută la șapte luni, era să mor. Am stat la incubator și acum am o sensibilitate la plămâni. Tata a fost plecat, el a ajuns să lucreze în Ministerul de Interne și când au aflat că făcea parte dintr-o familie de chiaburi a fugit din țară. S-a întors când aveam eu 18 ani. Mi-a fost greu că a crezut în presă, m-au acuzat pe nedrept. Intrarea mea în spital n-a fost din cauza drogurilor, ci din cauza despresiei. Mă lăsasem de ceva timp.”, a spus Dana Marijuana, la Răi Da Buni.

Dana Marijuana a vorbit și despre consumul de droguri. „Da, la 18 ani am luat heroină împreună cu iubitul meu. Cred că tot răul din viața mea trebuie să îl spun, să nu treacă nimeni prin așa ceva. La 14 ani mi-au pus numele acesta, acest drog m-a ajutat să trec peste depresie. Eu nu câștigam bani, mă certam și cu ai mei. N-am câștigat nici din colaborarea cu La Familia, nici din casa de producție. Nu-mi pare rău pentru că am câștigat faptul că am călătorit în toată țara, pe banii mei și ai părinților. La premiile Bravo m-am enervat, m-au dus într-o cameră, am făcut o criză. Au sunat ambulața și m-au dus la psihiatrie. Ai mei au crezut că mă sinucid. De mică aveam vise, percepeam lucrurile diferit. Am fost internată de multe ori la psihiatrie. Ai mei nu m-au înteles. Doctorii îmi dădeau multe pastile. Ani de zile a durat până mi-am revenit, nu știam cine mai sunt, mă uitam pe internet. Săraca mama, după ce a murit, spiritul meu a stat lângă mine și m-a adus înapoi. „, a mai spus Dana Marijuana, la Răi Da Buni.

Recen, Dana Marijuana și-a pierdut tatăl însă a ținut ascuns acest lucru, câteva luni. Artista a făcut declarații emoționante după moartea bărbatului.

