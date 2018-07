Durere mare în sufletul mamei pianistei Mihaela Ursuleasa. „Când deschid dulapul nu pot să ating lucrurile ei, nu pot”

În anul 2012, moartea pianistei Mihaela Ursuleasa a șocat lumea muzicală. Atunci, celebra artistă de 33 de ani a fost găsită moartă în apartamentul ei din Viena, acolo unde pianista locuia de mai mulți ani împreună cu mama și fetița ei, Stephanie Felicia. A încetat din viață din cauza unui anevrism.

La șase ani de la dispariția regretatei pianiste Mihaela Ursuleasa, mama acesteia a acordat un interviu pentru evelinepauna.ro, în care a făcut dezvăluiri dureroase.

„Încă nu am putere să umblu la lucrurile ei. Am dăruit o parte din lucruri însă când deschid dulapul nu pot să ating lucrurile, nu pot… Iar dorul nu trece, dorul la o mamă se mărește pe zi ce trece! E mult mai greu!”, a declarat mama Mihaelei Ursuleasa.

Întrebată câți oameni i-au rămas alături după tragedia prin care a trecut în anul 2012, femeia a răspuns:

„Din România, prea puțini, din păcate. Din străinătate, mulți. Toți prietenii Mihaelei. Altfel noi – eu și Stephanie – nu am fi acolo pentru că nu am avea nici cum să trăim. Când Mihaela a murit, agenta ei din Berlin a făcut o pagină unde a scris pentru România că „o mamă și o fetiță au rămas singure la Viena". Din România nu a sosit niciun ajutor. S-au făcut concerte caritabile, au cântat oameni precum Patricia Kopatchinskaja, Ferhan și Ferzan Önder, iar sumele strânse au fost ca noi să putem trăi”.

„Prietenii din străinătate ai Mihaelei au divinizat-o. În România, nu-i același lucru. Maestrul Horia Andreescu ne mai telefonează și, mai ales, doamna Felicia Filip – nu trece o sărbătoare fără să ne sune! Sunt câțiva oameni… Iar doamna Felicia Filip a organizat și Concursul Internațional de Pian „Mihaela Ursuleasa" care, pentru noi, a fost o bucurie foarte mare. Nu se putea o organizare mai frumoasă! Nivelul copiilor a fost extraordinar!

Ceea ce m-a preocupat pe mine cel mai tare era gândul ce va face Stephanie Felicia (n.r. fiica pianistei) dacă eu nu voi mai fi. Tot Dumnezeu mi-a rezolvat și teama aceasta. Am discutat cu prietenii cei mai buni ai mamei ei care vor să-i rămână aproape și care vor avea grijă de ea, când eu nu voi mai putea sau dacă mi se întâmplă ceva. N-o s-o lase Dumnezeu, va avea grijă de ea!”, a încheiat mama Mihaelei Ursuleasa.

INFO

Mihaela Ursuleasa s-a născut pe 27 septembrie 1978, la Braşov, într-o familie cu înclinaţii muzicale. La 12 ani a fost descoperită de celebrul dirijor Claudio Abbado, care i-a oferit o bursă de studii la Viena, deschizându-i practic calea spre grandioasele scene muzicale ale lumii. Talentul ei fantastic, capacitatea de adaptare la orice partitură şi interpretarea originală au plasat-o apoi pe Mihaela Ursuleasa pe orbita talentelor de talie mondială, românca devenind clienta fidelă a marilor filarmonici şi a premiilor de ţinută. Regretata pianistă a fost decorată post-mortem.

