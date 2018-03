Edward Șanda, despre sora lui cu 20 de ani mai mică. Elizabeth a venit pe lume în urmă cu aproape o lună, iar Edward, cel care, împreună cu Ioana Ignat, a ținut primul loc a topurilor de radio cu piesa “Doar pe a ta”, spune că a trăit atunci cel mai frumos sentiment.

Cântărețul este mai mult decât fericit că are o surioară, chiar dacă între ei e o diferență de vârstă ca între un tată și fiica sa, nu una întâlnită de obicei între frați. “Eu mi-am dorit mult timp să am o surioară, dar uite că a venit mai târziu decât mă așteptam. Sunt 20 de ani între noi, dar mă bucur mult, o iubesc din suflet și, ce să zic, sunt foarte foarte fericit de când am aflat vestea”, ne-a povestit el.

Edward ne-a dezvăluit că nici măcar mama lui nu a știu, timp de 7 luni, că este însărcinată! “Mama mea nu a știut nimic timp de 7 luni. Elizabeth a stat ascunsă timp de 7 luni, n-a scos nici un cuvânt, mama n-a avut nici un simptom, nimic, iar după 7 luni, am aflat că o să fiu frate și sunt în al nouălea cer”, a completat Edward.

Edward Șanda, despre sora lui cu 20 de ani mai mică. Va fi muza lui!

Cântăreț și compozitor, Edward susține că micuța Elizabeth va fi o sursă de inspirație pentru el, mai ales că pregătește un proiect doar cu piese de suflet. “Acum lucrez la următorul meu single și la mai multe proiecte. Mă gândesc să fac un proiect, de fapt, lucrez deja la el, pentru afară, cu Mario Moretti. Sperăm să facem treabă și în străinătate și să facem cât mai multe piese frumoase și bune. Noi avem nevoie de foarte multă muzică bună în România și eu chiar la asta lucrez, pe asta mă axez. Vreau să fac muzică pentru România”, ne-a povestit Șanda, completând că până va avea propriul copil, muza lui va rămâne sora mai mică. „Eu când o să am 40 de ani ea o să aibă 20. O să fiu un fel de tată pentru ea. Mie, în general, îmi plac copiii mici și sper până în 30 de ani chiar să fac și eu un copil, îmi doresc chestia asta, dar deocamdată trebuie să o cresc bine și frumos pe sora mea”.

VIDEO: Cosmin Nistor