Ținând cont că a născut și de această dată natural, recuperarea a fost mult mai rapidă decât în cazul în care ar fi apelat la cezariană. Astfel se face că vedeta a revenit și la unul din sporturile sale preferate, schiatul.

„După Revelion, Ela Crăciun a mers alături de familie la Sinaia unde, aproape zilnic, a petrecut ore în șir pe pârtia de schi. Cei doi copii ai săi sunt, la rândul lor, pasionați de acest sport. În special băiatul cel mare, Alex, în vârstă de 13 ani. El practică sportul încă de la 3 ani și vrea să se înscrie la un club de profil. Și sora lui mai mică, Alesia, a început să ia lecții de schi anul trecut.

Anul acesta am ales să petrecem sărbătorile de iarnă acasă, ținând cont că micuțul Nicholas abia a venit pe lume. A fost extrem de frumos și ne-am bucurat la maximum de momentele petrecute alături de cei dragi. Am plecat apoi la Sinaia unde am schiat aproape zi de zi. Eu știu să schiez foarte bine pentru că părinții m-au dus, alături de sora mea, să luăm lecții încă de la 12 ani. Și pe copiii noștri i-am dat la schi și constatăm că le place foarte mult. Alex schiază de la trei ani și vrea să se înscrie într-un club unde să performeze. Alesia a luat lecții anul trecut, iar acum se ține foarte bine pe schiuri. Am schiat chiar și cinci ore pe zi în această vacanță. Singurul lucru cu care eu nu mă împac este frigul, însă, în funcție de cum e și vremea, te încălzești rapid când faci mișcare și nu mai simți disconfortul. Cu toată pasiunea mea pentru schi, totuși abia aștept să vină vara!', povestește Ela Crăciun.

Citește și

ANALIZĂ/ Economia frânează și asta ne afectează. 2019, an mai greu decât se credea