Ela Crăciun te sfătuiește cum să învingi depresia post-natală

Specialistul mi-a povestit că multe mămici au nevoie de ajutor imediat după naștere pentru că hormonii noștri sunt într-o harababură totală și ne fac să trecem rapid de la o stare la alta. De multe ori, mămicile trăiesc cu impresia că sunt în depresie, dar nu e chiar întodeauna atât de grav.

Imediat după naștere, la aproximativ 3 zile, te poți confrunta cu schimbări bruște și imprevizibile are stării de spirit și este firesc. E drept, te poți simți cea mai fericită pentru câteva momente, dar problema este că la fel de bine poți cădea în clipa imediat următoare într-o tristețe neînțeleasă.

Printre simptomele depresiei postnatale se numără următoarele:

Starea ta de spirit e foarte proastă, moralul e la pământ

Îți vine să plângi foarte des

Ești neliniștită, anxioasă și chiar irascibilă

Nu vezi nicio plăcere în viață și nu te poți bucura de lucrurile frumoase

Nu ai poftă de mâncare

Te simți lipsită de energie

Nu găsești nicio motivație pentru a face anumite lucruri

Ai dificultăți în a te odihni. Deseori nu poți să adormi, iar calitatea somnului e prea slabă.

Te simți vinovată pentru lucrurile negative care se întâmplă

Nu ai speranță

Fie te îngrași, fie slăbești, fără niciun motiv exact

Ai impresia că viața e urâtă

Nu e neapărată nevoie ca depresia să se instaleze la scurt timp după naștere. Dacă ai aceste simptome în primele 6 luni de după naștere, înseamnă că suferi de o depresie postnatală. Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să consulți un specialist și să vorbești cu persoanele apropiate.

Fiind la a treia sarcină, m-a ajutat Dumnezeu să nu cad în depresie. Citisem foarte mult pentru că e important să te documentezi foarte mult, să știi ce e despresia, cum se manifestă, ce e de făcut ca să îți conștientizezi starea. După nașterea Alesiei am fost cumva pe punctul de a avea o semi depresie, dar mi-am conștientizat starea. Am zis „Ok, stai așa. Am aceste stări pentru că ar putea să fie depresia de vină, ce trebuie să fac?' Și în momentul ăsta te resetezi mental.

Așa cum am susținut pe toată perioada sarcinii, totul depinde de voi și de atitudinea pe care o aveți. Așa că trebuie să vă ajutați să gândiți într-o manieră cât mai pozitivă, să vă impuneți cumva să nu vă lăsați copleșite(…), a spus Ela Crăciun.

