De fapt, brandul de încălțăminte are cu totul o altă poveste, care nu o implică deloc pe Elena Gheorghe, cel puțin nu la nivel administrativ.

„Am ales partea asta cu încălțămintea printr-o întâmplare. Acum patru ani, eu și o prietenă de familie – am venit eu cu ideea – am decis să facem împreună un brand”, ne-a povestit Ana Gheorghe, sora artistei, mărturisindu-ne că această confuzie a pornit de la faptul că numele afacerii sale duce cu gândul la Elena, iar acest lucru se datorează artistei, care, în momentul în care i s-a cerut ajutorul pentru o idee de nume, a făcut acest joc de cuvinte: „Probabil că dacă nu ar fi fost asocierea asta de litere, Leena G cu Elena Gheorghe, nu ar fi existat nici confuzia. Doar că atunci când am dat drumul la afacere nu aveam inspirație și am rugat-o pe sora mea să-mi găsească un nume. Nu are nici o legătură cu Elena, însă, ce-i drept, sora mea mă ajută foarte mult cu promovarea, chiar dacă nu a făcut nici o investiție. Mai vine cu idei, de ce să mint, dar atât. Nu cred că ai vedea-o pe Elena făcând colete și mergând la târguri”.

Elena Gheorghe face reclamă pentru sora ei.Primește pantofi gratis

Elena a acceptat să devină imaginea firmei și încearcă să-și ajute cât mai mult sora cu promovarea. Din acest motiv, când îi place o pereche de pantofi, Ana i-o face cadou!

„Nu i-am luat niciodată bani. Sincer, ar cam trebui să-i dau, că-mi aduce comenzi. Ar trebui să o plătesc pe Elena, dar normal că nu o plătesc, pentru că suntem din același sânge și nu se pune problema”, ne-a mai spus Ana, care este soția fotbalistului Paul Pîrvulescu.

VIDEO: Cosmin Nistor

