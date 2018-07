Elena Gheorghe are o fetiță, Amelie, care a venit pe lume în luna iulie a anului trecut. Elena Gheorghe mai are un băiețel, Nicholas, din mariajul cu Cornel Ene.

Cântăreața și-a amintit despre momentele pe care le-a trăit înainte de a deveni mămică pentru a doua oară.

„Acum un an, la 6 dimineața am fugit la spital căci nu mai mișcase de vreo 4 ore, ea care era fff activă, m-am speriat îngrozitor mai ales că în ultimele zile aveam tot mai des “burta tare" și cum am pus piciorul în spital a început dansul ei preferat, de mi-o lua burta în toate direcțiile:)

Am vrut să mă întorc acasă, dar am zis să mă vadă domnul doctor dacă tot am ajuns până acolo și bine am făcut căci la 11:22 și-a făcut apariția raza noastră de soare.

La mulți ani, puiul meu drag și bun, să fii sănătoasă și mereu cu zâmbetul pe buze!”, a dezvăluit Elena Gheorghe în mediul online.

Citește și: INVESTIGAȚIE LIBERTATEA: Un predator sexual care a agresat o tânără de 20 de ani n-a fost urmărit de procurori pentru că “liftul blocului cu interfon nu e un loc public"!