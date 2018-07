Elena Ionescu mai are 10 zile până când naște. „La o săptămână după cezariană, am și concert”

Elena Ionescu mai are numai zece zile până când își va strânge în brațe bebelușul.

Artista, care este căsătorită cu Dragoș Stanciu, va aduce pe lume un băiețel. Cântăreața a fost prezentă la emisiunea pe care Teo Trandafir o moderează la Kanal D și a vorbit despre ultimele zile de sarcină.

„E un copil foarte liniștit. Cred că știe că mami face deja sport de atâta timp, nu a fost nimic nou de la început. Încă de la început am făcut sport și m-a ajutat foarte mult treaba asta pentru că este un copil care s-a adaptat. Simt doar că am o mică greutate în plus, dar altceva nu mă deranjează. Am avut o sarcină pe care le-o doresc tuturor femeilor”, a declarat Elena Ionescu.

„Am avut concert acum nicio săptămână. N-am avut nicio problemă, pot să cânt și acuma. De azi, gata, am oprit concertele. Mai am zece zile. Am zis că astea zece zile stau și eu liniștită. Am fost ieri la penultima analiză. Mi-a spus că totul este ok, că bebelușul arată foarte bine. Am luat 11 kilograme, bebelușul are trei.

E foarte liniștit și foarte cuminte. În afară de dimineața, când se mai agită, se întoarce de pe o parte pe alta. Îmi mai mângâi burtica…

…Nași avem. Avem de toate, sănătate să ne dea Dumnezeu. Să văd după cezariană că totul iese bine, mai ales că la o săptămână după cezariană am și concert. Îmi doresc să scap repede de situația în sine. ajung la Târnăveni, e un concert luat de mult timp. Trebuie să onorez acel concert…

… Am optat pentru cezariană pentru că am avut o operație la ochi acum cinci ani de zile și pentru că presiunea poate fi destul de mare nu se riscă nimeni și atunci nu mă risc nici eu”, a mai spus Elena Ionescu.

Citește și: EXCLUSIV/ Prizonieri în Iad. Am petrecut o zi la Spitalul de Psihiatrie Palazu Mare, printre medici și pacienți (VIDEO)