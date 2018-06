Elena Merișoreanu, despre povestea de iubire cu năbădăi dintre ea și soțul ei. ”M-a înșelat și m-am gândit la divorț”

Ediția de astăzi, 1 iunie, a emisiunii ”Totul pentru dragoste”, prezentată de Mirela Vaida la Antena 1, este una specială în care telespectatorii, atât cei mari, cât și cei mici, vor avea parte de o mulțime de surprize.

Două cântărețe foarte cunoscute și îndrăgite, Elena Merișoreanu și Minodora, vin în platoul emisiunii pentru a împărtăși propriile povești de dragoste.

Elena Merișoreanu are o căsnicie de 43 de ani cu soțul său Viorel, dar susține că putea să aibă alt drum în viață, pentru că se putea căsători cu un ambasador. Relația lor poate fi un exemplu de devotament și susținere, rar întâlnit azi.

„Cine spune că n-a avut probleme în căsătorie, minte! Eu și soțul meu avem o relație frumoasă, dar au fost și probleme. M-a înșelat și m-am gândit la divorț. Atunci a intervenit mama care mi-a spus câteva vorbe pe care le țin minte și astăzi: “Să destrami este foarte ușor, să construiești e dificil”. În plus, el ar fi rămas întotdeauna cel mai bun și singurul tată al fetelor noastre, așa că am depășit. Un singur sfat le dau femeilor, lăsați-l doar dacă vă bate, dacă nu aduce bani acasă şi nu-și vede de familie şi de copii, în clipa aia îl lași fără regrete. Altfel… te mai gândești!”, spune Elena Merișoreanu care le va avea alături de ea și pe nepoatele ei.

Și Minodora are o poveste de dragoste cu năbădăi, pentru că, după cum chiar ea recunoaște, este foarte geloasă. Minodora și soțul ei, Liviu, s-au cunoscut în anul 2005. După patru ani de relație, timp în care Liviu a devenit managerul și partenerul de scenă al Minodorei, cei doi s-au căsătorit. Au avut nunta în 2009 și tot în același an, în luna septembrie au devenit părinți.



„Am fost dintotdeauna capricioasă, răsfăţată, am fost învăţată să fie numai cum vreau eu. Cred că dacă nu l-aş fi găsit pe Liviu, care să mă accepte aşa, aş fi rămas singură pe viaţă! Eu sunt foarte geloasă, iar în ultima vreme pe Liviu cred că l-a înnebunit Dumnezeu. Era mai cuminte înainte. Acum cântăm pe la terase, trec fete frumoase aranjate şi văd cum îi fuge capul aşa. Îmi vine să dau cu microfonul după el!“, se destăinuie Minodora.

Poveștile celor două artiste, felul cum ele gestionează problemele în căsnicie, dar și alte multe surprize, telespectatorii vor putea să le afle astăzi, de la ora 14.00, în cadrul emisiunii ”Totul pentru dragoste”, moderată de Mirela Vaida.