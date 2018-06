Elena Udrea a ales numele fetiței sale. “Am convenit imediat cu Adrian asupra lui”

Elena Udrea, care se află în Costa Rica de câteva luni, urmează să devină mamă în luna octombrie a acestui an. Ea va aduce pe lume o fetiță. tatăl micuței este Adrian Alexandrov, bărbatul cu care Elena Udrea are o relație.

Elena Udrea a acordat un interviu pentru evz.ro, în care a dezvăluit că a ales deja numele pentru fetița pe care urmează să o aducă pe lume.

“Am vrut să țin secret încă o perioadă numele, dar Adrian este foarte nerăbdător cu privire la tot ceea ce ține de copil. în plus, familiile și toți prietenii îl știu, așa că s-a aflat mai devreme. Ne-a luat ceva timp să ne decidem, nu mă gândisem niciodată în mod serios cum ar fi dacă aș avea un copil, ce nume i-aș pune dacă aș avea fetiță.

Primul pe care l-am ales și am convenit cu Adrian imediat asupra lui a fost maria. Mai ales după ce am pierdut unul din gemeni, m-am rugat mult Sfintei fecioare să îl păstrez pe acesta și am promois că o să-i poarte numele, dacă va fi fată. În plus, mama e Maria și cum este prima ei nepoată, e o bucurie în plus pentru ea”, a declarat Elena Udrea.

“Pe urmă am căutat al doilea prenume care să i se potrivească alături de celălalt. A fost ca o revelație când am pronunțat Alexandrov Eva Maria. Ambele sunt bibilice… Așa că am rămas la Alexandrov Eva maria, chiar dacă ulterior Adian venise și cu alte variante, frumoase de asemenea, dar care nu spuneau nimic. Iubesc numele acesta și îi doresc Evei Maria să trăiască în puterea numelui”, a mai spus ea.

Citește și: CORESPONDENȚĂ DIN ITALIA/ Una dintre cele mai moderne nave militare din lume a fost lansată la apă. E spital mobil, centrală electrică plutitoare și produce apă potabilă!