Eleni Foureira, grecoaica favorită să câștige Eurovision 2018 pentru Cipru, recunoaște că unul dintre atuurile sale este felul în care arată, dar adaugă că nu este nimic rău în a fi sexy. Artista care reprezintă Ciprul la ediția de anul acesta a Eurovision este considerate favorite la câștigarea trofeului de către casele de pariuri.

Eleni, care cântă piesa Fuego, spune că piesa este despre femeile puternice și vrea să “arate lumii focul pe care femeile îl au în interiorul lor”.

După prima semifinal, Eleni este favorită la casele de pariuri pentru a câștiga concursul din 2018.

Cipru nu a câștigat niciodată concursul, dar anul acesta a făcut eforturi uriașe în acest sens și primul pas a fost să convingă o artistă foarte bună să cânte pentru ei. În acest sens au cooptat-o pe Eleni Foureira, una dintre cele mai cunoscute artiste din Grecia, să îi reprezinte. Alegerea a fost una inspirată deoarece au reușit să se califice fără probleme în finală. din 12 mai.

Cântăreața s-a născut în Albania, dar în anii 90 a fugit din țară cu familia sa din cauza războiului civil. “Am început o nouă viață de la zero în Grecia”, spune ea. “A fost foarte greu atât pentru mine cât și pentru părinții mei. Dar am visat mereu să am succes și să fiu cunoscută”.

A început să joace teatru când era adolescent, iar apoi s-a alăturat unui grup de fete numit Mystique. Acestea s-au despărțit în 2009, iar Eleni a continuat să aibă o carieră solo, lansându-și până acum patru albume și 32 de single-uri.

Acum ea numește Cipru a treia sa casă, după ce i s-a cerut să-i reprezinte la Eurovisionul din acest an și i-au oferit piesa Fuego, care are versuri ușor de ținut minte, un ritm energic, practice rețeta perfecta pentru a devein un hit și toate ingredinetele necesare pentru a câștiga competiția.

“Oamenii trebuie să creadă că performanța mea esteuna simplă, dar adevărul este că mor pe scenă. Este atât de greu să faci totul – cântatul și dansul împreună”, mărturisește Eleni.

Multă lume a comparat-o pe grecoaică cu Beyonce, iar ea este mândră de acest lucru spunând că americanca este “este cea mai bună dintre cele mai bune”.

Elementul surpriză a lui Eleni este mișcarea de păr, pe care ea o numește “hairografie” (n.r. coregrafia părului). “A fost întotdeauna parte din carierei mele. Am început să o fac de la început când aveam 19 ani și acum a devenit ceva natural”.

Există însă și o serie de controverse legate de o eventuală victorie a Ciprului. S-a pus problema posibilității țării de a găzdui ediția de anul viitor n cazul în care ar câștiga, deoarece nicio altă țară atât de mucă nu a câștigat până acum. “Vom fi încântați, dispusponibili și capabili să găzduim Eurovision dacă se va ajunge la aceasta”, dă, însă, asigurări Michael Maratheftis, directorul general al Corporation Broadcasting din Cipru.

Principalele concurente ale Ciprului la câștigarea competiției sunt Israel, Norvegia și Franța.