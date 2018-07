Emoționant până la lacrimi! Ce spune Elena Gheorghe despre sora sa. „Genul de om care uită și iartă imediat”

Cântăreața Elena Gheorghe are o soră mai mică cu 11 luni decât ea, Ana. Ana este acum însărcinată cu cel de-al doilea copil.

Cele două surori se înțeleg foarte bine, relația dintre ele fiind una foarte strânsă.

Pe contul ei de socializare, Elena Gheorghe a scris cuvinte înduioșătoare despre sora ei mai mică și despre legătura dintre ele.



„Astăzi este despre ea, despre sora mea care îmi este alături de când aveam 11 luni.

Sunt foarte bogată că o am, e o bunătate de om cu care am crescut, cresc și voi crește, mai întâi am împărțit aceleași jucării, aceleași haine, mai apoi aceleași bucurii, aceleași probleme, am mers împreună la grădiniță, la școală , am stat în aceeași bancă, liceul ne-a despărțit, dar ne-am întâlnit la facultate și după ce ne-am căsătorit am decis să locuim în același loc, deci practic suntem inseparabile.

E genul acela de om care rezolvă 1450 de chestii într-un minut și mai are și zâmbetul pe buze(? cum face???), genul de prietenă care se gândește mai întâi la tine și apoi la ea, genul de om care iartă și uită imediat, genul de mamă cu copilul după ea oriunde, genul de soție trup și suflet, la bine și la rău acolo, sună incredibil știu, dar așa e soră mea și cine o cunoaște știe despre ce vorbesc.

La mulți ani și îți mulțumesc pentru cei 32 de ani pe care i-am petrecut împreună, la mai mulți înainte, îți doresc un viitor strălucit, presărat cu florile dragostei și ale iubirii! Să ai o viață lipsită de griji și să te bucuri de familia ta!”, a spus Elena Gheorghe despre sora sa.

