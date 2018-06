Nu este o glumă, ne asigură chiar Andreea, care jură că a avut zile în care s-a mobilizat în combaterea dezhidratării bând între 8 și 12 litri de apă, aproape un sfert din greutatea ei.

Chiar și când e pe scenă, Andreea, care acum are 35 de ani, are în permanență un bax de apă plată la îndemână, iar în portbagajul mașinii cu care se deplasează se află mereu o rezervă strategică de apă plată. Apetitul său pentru consumul de lichide, care ei i se pare cât se poate de normal, i-a băgat în sperieți pe toți cei care colindă țara în amplul turneu muzical național “România în Sărbătoare”. Un turneu în care, la un moment dat, a gustat din nou, un pic, din gloria apusă a trupei Andre, cântând “Lasă-mă, papa, la mare”, dar nu alături de fosta colegă Andreea Bălan, ci alături de propria fiică, Sienna.

“Dintotdeauna am băut multă apă – ne spune solista născută pe malul Dunării, la Galați. Vă dați seama ce mirați au fost cei pe care îi chemam să îmi înlocuiască bidonul de 19 litri de apă de la dozator o data la două zile?! Sunt legendă, li se părea incredibil ca o singură persoană să consume atât. Între timp, am simplificat și problema asta, am montat la robinet un purificator de apă potabilă, care elimină clorul, virușii și bacteriile”, adaugă solista, care a ajuns să bea apă mai tot timpul, chiar și când nu îi este sete.

Andreea, care “seacă” sticlele de apă dinainte de participarea sa la “Splash! vedete la apă”, nu consideră că setea sa nefirească îi poate produce probleme de sănătate.

