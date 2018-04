EXCLUSIV. Ce alimente consumă Andreea Marin de Paște: “Unele sunt gătite la noi acasă, altele vin din Moldova!”

Andreea Marin este preocupată de ani buni să aibă o alimentație sănătoasă și bio. Prin urmare, vedeta nu face excepție nici de Paște, când preferă să aibă pe masă hrană preparată în casă, în detrimentul produselor din comerț.

Fosta Zână a Surprizelor alocă timp pentru prepararea bucatelor tradiționale în casă, deși pentru multe femei este mai comod să le cumpere de-a gata. Andreea Marin recunoaște că are un ajutor de nădejde în bucătărie, respectiv pe Violeta, fiica ei și a lui Ștefan Bănică. Fetița este pasionată de gătit și își ajută cu plăcere mama la bucătărie.

În plus, aprovizionarea este una riguroasă. Și asta pentru că Andreea Marin s-a obișnuit să aibă direct din grădină fructe, legume, verdețuri etc, în concluzie plante fără chimicale, și să cumpere pe cat posibil din surse sigure ce mai are nevoie pentru gătit. În felul acesta se asigură că tot ce pune pe masă este de calitate. Cu ocazia sărbătorilor Pascale, vedeta recunoaște că rudele îi fac surprize și îi trimit bunătăți tradiționale, direct din zona unde ea a copilărit.

“De Paște, ne place să avem pe masă ceea ce tot românul își dorește, bănuiesc: în primul rând, caș, urdă, ouă vopsite, ceapă verde și ridichi, piftie, drob, sarmale cu mămăliguță și smântâna, pască, plăcinte cu brânză și cozonac. Unele sunt gătite la noi acasă, altele vin din Moldova”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Marin.

Andreea Marin: “Doar așa putem trăi cu sufletul împăcat!”

Andreea Marin nu este genul de om care să își facă o autoevaluare de două ori pe an, respectiv de Paște și de Crăciun. Vedeta este atentă tot timpul la oamenii și situațiile de zi cu zi și ia măsuri pe loc. Prin urmare, nu așteaptă sărbătorile pentru a face pace cu cineva.

“Eu nu am nevoie de o perioadă de acest fel, pentru a spune iartă-mă, atunci când greșesc, de asemenea consider că e important să fim toleranți și capabili să iertăm, doar așa putem trăi cu sufletul împăcat”, ne-a mărturist Andreea Marin principiile după care se ghidează în viață.

Fotografii: Dumitru Angelescu, revista Viva!

