La începutul anilor 2000, trupa Angels cucerea publicul din România cu hit-ul „Așa-s băieții”. Monica și Raluca s-au întâlnit prin intermediu lui Costi Ioniță și au avut un succes răsunător. La 15 ani distanță de la destrămarea trupei, Monica de la Angeles este din nou pe val.

Dacă în momentul în care au decis să o ia pe drumuri separate, Raluca s-a îndreptat spre o carieră solo, Monica a decis să se dedice familiei. Între timp lucrurile s-au inversat. Acum Raluca este familistă convinsă, iar Monica își consolidează cariera. În timp ce-și pregătește relansarea pe piața muzicală, Monica are are și un proiect de televiziune. După mai multe colaborări cu postul TV Neptun, Monica are din nou propria emisiune. Începând cu această duminică, bruneta va prezenta „Super Kids, Super Show”. „Sunt foarte fericită și flatată că fac parte din acest proiect. Mi-am dorit mult să am o nouă emisiune, mai ales că în ultimii ani m-am concentrat mai mult spre televiziune. Am avut ceva emoții pentru că este o emsiune înregistrată, într-un platou, iar eu am fost învățată mai mult cu cele în aer liber în regim de live. Sper să placă publicului și să fie longevivă.” ne-a declarat Monica, completând că prima ediție a filmat-o alături de fiica ei.

„Da, Maria a fost concurentă în prima ediție. Am avut și mai mari emoții cu ea acolo, pe care încercam să le stăpânesc pentru a nu i le transmite. A fost destul de ciudat pentru că nu puteam să o bag prea mult în seamă, pentru a nu se interpreta, așa că am cam neglijat-o. Noroc că ea este o fetiță foarte ascultătoare, cuminte și mai ales înțelegătoare”, ne-a mai spus fosta componentă a trupei Angels.

Monica de la Angels nu mai vrea să îmbrace rochia de mireasă

Chiar dacă a trecut printr-un un divorț, Monica nu și-a pierdut încrederea și, la scurt timp și-a întâlnit sufletul pereche. Înainte de a începe o relație cu Cosmin, Monica s-a asigurat că fiica ei îl acceptă în viața ei. „S-au întâmplat foarte multe în ultimii ani, însă pe scurt sunt foarte fericită și împlinită cu ceea ce am. Înafara de carieră, personal îmi merge la fel de bine. Sunt cu Cosmin de 5 ani, chiar dacă nu suntem căsătoriți, sunt practic o familie. Avem împreună o afacere în Constanța, o spălătorie auto, care mulțumesc lui Dumnezeu ne merge bine. Sincer nu mă așteptam ca după divorț să mai găsesc pe cineva cu care să mă înțeleg atât de bine. În primul rând Maria se înțelege foarte bine cu iubitul meu, ceea ce pentru mine este cel mai important. Tot ce mă interesează este ca ea să crească și să se dezvolte într-un mediu frumos, să fie liniștită și fericită. Ea are o relație specială cu Cosmin, dar și cu tatăl ei. Chiar dacă noi am divorțat asta nu înseamnă că nu mai este tatăl ei. Pentru că el nu mai locuiește în țară vorbesc zilnic la telefon, iar vacanțele și le petrec împreună”, ne-a mai spus Monica. Chiar dacă viața ei amoroasă este una excelentă, Monica nu-și dorește musai să facă pasul spre o nouă căsătorie.

„Sincer am vorbit despre căsătorie, însă până acum nu am avut timp să organizăm nimic. Trăim și ne comportăm ca o familie, pentru mine un act nu mai contează. Probabil va trebui să facem pasul ăsta, pentru că o cere societatea, însă nu voi mai îmbrăca rochia de mireasă. Am făcut-o o dată, iar acum mi se pare aiurea să o fac din nou, mai ales că am copil mare acasă”, ne-a mai spus Monica Ene.

